БИНБАНК запустил новые депозиты для корпоративных клиентов

ОАО «БИНБАНК» расширяет линейку депозитов для корпоративных клиентов и предлагает новые удобные варианты размещения средств в зависимости от потребностей и целей клиентской аудитории – депозиты «Универсальный», «Краткосрочный» и «Максимальный доход», которые можно открыть в рублях, долларах США и евро. Создавая максимально комфортные условия для бизнеса, БИНБАНК разработал депозиты, обладающие целым рядом преимуществ, так:

«Универсальный» - это опциональный депозит, в рамках которого клиент получает возможность самостоятельно выбирать его параметры, основываясь на свои финансовые потоки и выбирая оптимальную доходность. Открыть его можно на срок от 91 до 729 дней (с опциями) и от 31 до 729 дней (без опций на базовых условиях). Минимальная сумма размещения 1 млн рублей/30 тыс. долларов США/30 тыс. евро (с опциями) и 500 тыс. рублей/15 тыс. долларов США/15 тыс. евро (без опций на базовых условиях). Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы, валюты и срока размещаемого депозита.

Возможные опции:

-«Дополнительные взносы» с минимальной суммой от 100 тыс. рублей/3 тыс. долларов США/3 тыс. евро. Максимальная сумма депозита с учетом дополнительных взносов не должна превышать 200% от первоначального взноса.

-«Частичное досрочное снятие», которое возможно по истечении 45 дней с момента открытия депозита и составляет не более 30% от суммы первоначального взноса

-«Ежемесячная выплата процентов».

Сочетание опций «Ежемесячная выплата процентов» и «Частичное досрочное снятие» не предусмотрено.

«Максимальный доход» при открытии которого проценты начисляются не только на сумму депозита, но и на ежемесячно присоединяемые к основной сумме депозита проценты. Минимальная сумма вклада – 500 тыс. рублей/15 тыс. долларов США/15 тыс. евро, срок размещения – от 61 до 729 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы, валюты и срока размещаемого депозита.

«Краткосрочный» позволяет получать доход от размещения временно свободных денежных средств. Минимальная сумма вклада – 100 тыс. рублей/3 тыс. долларов США/3 тыс. евро, срок размещения – от 3 рабочих до 30 календарных дней. Проценты выплачиваются в конце срока за фактическое количество дней нахождения депозита. Процентная ставка устанавливается ежедневно в зависимости от суммы, валюты и срока размещаемого депозита.

Более подробную информацию об условиях депозитов можно уточнить на сайте и у сотрудников Банка.

