В целях повышения безопасности при работе в системе удаленного доступа iBank2 ОАО «БИНБАНК» предлагает корпоративным клиентам приобрести аппаратное устройство ОТР-токен, которое предназначено для создания одноразовых паролей, применяющихся при подтверждении финансовых документов, составленных клиентом. Новая услуга предлагается клиентам во всех офисах Банка.
На данный момент ОТР-токен одно из самых современных и удобных средств дополнительной защиты. Удобство заключается в том, что устройство не требует непосредственного подключения к компьютеру. Использовать ОТР-токен очень просто - например, при формировании платежного поручения в системе iBank2, клиент, как обычно, подтверждает платеж своей электронно-цифровой подписью. Далее при отправке платежа система запросит дополнительный пароль. Выдаваемый ОТР-токеном пароль состоит из восьми цифр, генерируется при нажатии единственной кнопки, и применим только один раз, таким образом, достигается высокий уровень информационной безопасности, при которой доступ третьих лиц к совершению платежей со счета клиента невозможен без этого устройства. Далее этот код вводится в систему iBank2, и только после этого платежное поручение отправляется в банк на исполнение.
«Для всех, кого заинтересовало это предложение, кто привык использовать новейшие технологии в своей работе, во всех дополнительных офисах банка сейчас действует специальное предложение, в рамках которого корпоративным клиентам предлагается возможность приобрести OTP-токен по сниженной стоимости – при единовременной оплате 400 рублей. При этом экономия в этот период составит более 20% по сравнению с покупкой ОТР-токена по стандартным тарифам», - отмечает Инна Зыкова, директор департамента комиссионных и пассивных продуктов БИНБАНКа.
Получить более подробную информацию об услуге можно, перейдя на следующую страницу сайта Банка: http://binbank.ru/rus/stock/index.wbp
, или обратившись в офисы Банка.