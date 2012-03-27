Петр Морсин назначен Старшим Вице-президентом

Петр Морсин назначен Старшим Вице-президентом Банка и решением

Совета директоров утвержден членом Правления. Напомним, что г-н

Морсин приступил к работе в БИНБАНКе в феврале 2012 года.



Петр Морсин будет отвечать за результаты работы розничного бизнеса и региональной сети БИНБАНКа. В числе важнейших задач, поставленных перед г-ом Морсиным - реализация стратегии развития Банка, разработанной совместно с международной компанией McKinsey.

