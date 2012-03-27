Петр Морсин назначен Старшим Вице-президентом
Петр Морсин назначен Старшим Вице-президентом Банка и решением
Совета директоров утвержден членом Правления. Напомним, что г-н
Морсин приступил к работе в БИНБАНКе в феврале 2012 года.
Петр Морсин будет отвечать за результаты работы розничного бизнеса и региональной сети БИНБАНКа. В числе важнейших задач, поставленных перед г-ом Морсиным - реализация стратегии развития Банка, разработанной совместно с международной компанией McKinsey.
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