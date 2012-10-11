БИНБАНК проводит вторичное размещение облигаций серии БО-01

18 октября 2012 года ОАО «БИНБАНК» проведет вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-01.

Объем вторичного размещения составит 2,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 9,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона облигаций, ориентир по доходности к оферте находится в диапазоне 10,23-10,54%. Книга заявок открылась 9 октября с.г., дата погашения выпуска - 20 декабря 2014 года, на 25 декабря 2012 назначена оферта. Облигации включены в Ломбардный список ЦБ РФ.

Организаторами займа выступают ООО «АТОН», ЗАО «Сбербанк КИБ».

