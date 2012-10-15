Чистая прибыль БИНБАНКа по итогам 9 месяцев 2012 года

По итогам 9 месяцев 2012 года балансовая прибыль БИНБАНКа по РСБУ составила 1,9 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Чистая прибыль Банка за отчетный период составила 1,8 млрд рублей.

По итогам работы за 9 месяцев БИНБАНК продемонстрировал положительную динамику роста основных финансовых показателей. Совокупный кредитный портфель Банка вырос на 15,6 млрд рублей (+23%) до 84,5 млрд рублей, а общий объем привлеченных БИНБАНКом клиентских пассивов достиг 117,8 млрд рублей, увеличившись на 17,9 млрд рублей (+18%).

В соответствии с утвержденной стратегией развития, БИНБАНК планомерно наращивает объемы розничного бизнеса. Так, за отчетный период рост портфеля потребительского кредитования превысил 1,6 млрд рублей (+20%), составив 9,8 млрд рублей. Объем розничных пассивов за 9 месяцев увеличился на 9,6 млрд рублей (+15%) и составил 75,1 млрд рублей.

С начала года корпоративный кредитный портфель банка вырос на 13,9 млрд рублей (+23%) и составил 74,7 млрд рублей. Объем пассивов, привлеченных от корпоративных клиентов, также вырос за прошедший период на 8,4 млрд рублей (+25%), составив на отчетную дату 42,7 млрд рублей.

Динамика прироста клиентской базы сохраняется на достаточном уровне. Количество новых корпоративных клиентов, привлеченных на обслуживание с начала 2012 года, составило около 8000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Количество новых клиентов физических лиц, привлеченных за данных период, составило около 65 000 человек.

В рамках принятой стратегии Банка идет планомерное увеличение акционерного капитала. По итогам дополнительной эмиссии обыкновенных акций в июле этого года собственный капитал Банка увеличился на 3 млрд рублей. В сентябре акционером Банка было произведено увеличение капитала посредством вливания в капитал 1 млрд рублей. Размер собственного капитала БИНБАНКа по состоянию на 1 октября 2012 года достиг 19,1 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала Н1 на отчетную дату составил 12%.

