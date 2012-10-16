С октября 2012 года БИНБАНК и КупиКупон предлагают своим клиентам совместный продукт – карты Эlixir КупиКупон. Карта одновременно является универсальным платежным инструментом и дает доступ к Программе Лояльности «КупиКупон».
«Карта Эlixir КупиКупон - результат объединения широких возможностей одного из крупнейших частных банков России с преимуществами популярной российской системы скидок. Активно пользуясь картой Эlixir КупиКупон, клиент будет получать скидки при оплате картой и накапливать бонусные баллы, чтобы обменивать их на подарки от компании КупиКупон», - рассказывает Камаль Буши, Первый Вице-президент БИНБАНКа.
«Мотивационные программы для потребителей, реализуемые нами совместно с БИНБАНКом, сделают наш бизнес еще более клиентоориентированным, а предлагаемые нами современные услуги – еще более популярными и востребованными рынком», - комментирует Комил Рузаев, генеральный директор КупиКупон.
Преимущества карты Эlixir КупиКупон:
• Высокий кредитный лимит
• Беспроцентный льготный период кредитования
• Участие в Программе Лояльности «КупиКупон».
Каждый пользователь карты становится участником Программы Лояльности «КупиКупон» и получает бонусные баллы:
• 1 250 баллов за активацию и первую транзакцию по карте
• 50 баллов за заполнение заявления на получение карты Эlixir КупиКупон на сайте
• 50 баллов за каждую 5-ю покупку по карте Эlixir КупиКупон.
Условия кредитования по карте Эlixir КупиКупон:
• Размер кредитного лимита: до 300 000 руб.
• Ежегодная комиссия за обслуживание карты: 900 руб.
• Беспроцентный льготный период кредитования: до 55-ти дней
• Процентная ставка при оплате покупок картой в счет лимита кредита: 22-40% годовых
• Процентная ставка при снятии кредита наличными в счет лимита кредита: 24-44% годовых
• Лимит снятия наличных: до 50% от установленного лимита
• Комиссия за выдачу наличных: 4,9% (но не менее 300 руб.)
• Срок действия карты: 4 года.
С условиями выпуска и обслуживания карт Эlixir КупиКупон можно ознакомиться на сайте http://www.kupikupon.ru/elixir
или по бесплатному телефону: 8 800 555 55 77.