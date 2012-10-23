БИНБАНК запустил новый премиальный пакет услуг «Весь мир»

ОАО «БИНБАНК» в рамках расширения продуктовой линейки для частных клиентов запустил новый премиальный пакет услуг «Весь мир». Это предложение заинтересует, прежде всего, тех, кто любит путешествовать, так как включает в себя всё необходимое для комфортного и безопасного отдыха:



• доходную ко-брендовую карту Visa / MasterCard Platinum, выпускаемую БИНБАНКом в рамках программы развития ко-бренда, реализуемой совместно со швейцарской компанией Braddy S.A. (онлайн портал бронирования туристических услуг «iGlobe.ru»). Эта карта сможет заменить большинство бонусных карт различных авиакомпаний и отелей, т.к. позволяет копить мили и тратить их на любые предложения нашего партнера «iGlobe.ru»:

- покупка авиабилетов - более 380 авиакомпаний;

- бронирование отелей – более 100 000 отелей по всему миру;

- прокат автомобилей;

- заказ и оплата трансфера.

Правила начисления и использования миль:

- за каждые 30 рублей, потраченные на платежи по карте – 1 миля;

- за каждые 40 рублей, потраченные при заказе услуг на сайте «iGlobe.ru» - до 7 миль.

В честь запуска новой программы Банка каждый держатель ко-брендовой карты, в рамках акции «Накопи на Новогоднее путешествие!», получает в подарок 5000 приветственных миль. Акция проводится до 31.12.2012 года. Мили, не использованные в течение 36 месяцев с даты зачисления, подлежат аннулированию без какой-либо денежной компенсации держателю ко-брендовой карты.



Кроме этого, БИНБАНК совместно с компаниями-партнерами предлагают ряд дополнительных сервисов для комфортного путешествия:



• страхование при выезде за рубеж держателя карты и его родственников, путешествующих с ним. Данная страховая программа, основанная на коллективном страховании, реализуется БИНБАНКом совместно с ООО «Первая страховая компания»;

• оформление документов для посольства - все необходимые справки и выписки по счетам обладатель пакета «Весь мир» может оформить в Банке бесплатно;

• услуги по консьерж-сервису, предоставляемые физическим лицам компанией «International - SOS» - помогут решить любые вопросы, в том числе касающиеся



