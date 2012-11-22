БИНБАНК открыл в Челябинске новый дополнительный офис

В четверг, 22 ноября 2012 года, состоялось открытие нового дополнительного офиса «Проспект» Филиала ОАО «БИНБАНК» в Челябинске по адресу: Россия, 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 73а. Это пятый по счету офис Банка в городе.

Открытие нового регионального подразделения БИНБАНКа в Челябинской области стало очередным этапом развития и расширения региональной сети Банка, которая на сегодняшний день насчитывает 130 офисов в 34 регионах России, из них 30 находятся в Москве.

Дополнительный офис «Проспект» ориентирован на комплексное обслуживание частных и корпоративных клиентов и предлагает следующие виды банковских услуг.

Частным клиентам БИНБАНК предлагает вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты с удобными схемами оформления и получения, универсальные пластиковые карты. Кроме того, клиенты Банка могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, денежных переводов и прочими. Корпоративные продукты, в первую очередь, ориентированы на предприятия малого и среднего бизнеса. Это кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание внешнеторговой деятельности, программы по перечислению заработной платы сотрудников компании на пластиковые карты, эквайринг для торгово-сервисных предприятий.

В дополнительном офисе "Проспект" установлен банкомат, с помощью которого в режиме online возможно осуществление следующих операций:

- получение наличных с банковской карты любого банка,

- безналичные денежные переводы на любые банковские карты VISA/MasterCard,

- оплата по банковской карте любого банка услуг операторов сотовой связи, спутникового телевидения.

Режим работы ДО "Проспект"

Обслуживание корпоративных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 9-00 до 17-30

без перерыва на обед

- выходной день: суббота, воскресенье.

Обслуживание частных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 9-00 до 20-00

суббота - с 10-00 до 17-00

без перерыва на обед

- выходной день: воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса "Проспект" можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки) или по телефону дополнительного офиса (8351) 247-28-00.

