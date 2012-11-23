В Перми состоялось открытие дополнительного офиса БИНБАНКа

В четверг, 22 ноября 2012 года, приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис «Столица» Филиала ОАО «БИНБАНК» в Перми по адресу: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 74.

Открытие нового, четвертого по счету, регионального подразделения БИНБАНКа в Пермской области, стало очередным этапом развития и расширения региональной сети Банка.

Пермский филиал БИНБАНКа - одно из самых динамично развивающихся кредитно-финансовых учреждений региона. Благодаря профессиональному обслуживанию, широкому ассортименту высокотехнологичных банковских продуктов и услуг, филиал в Перми почти за восемь лет своей работы в регионе завоевал доверие и уважение более 5 000 клиентов.

Дополнительный офис «Столица» осуществляет банковское обслуживание частных клиентов и предлагает следующие виды банковских услуг: вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты с удобными схемами оформления и получения, универсальные пластиковые карты. Кроме того, клиенты Банка могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, денежных переводов и прочими.

Новое отделение Банка имеет зону круглосуточного самообслуживания, в которой функционирует банкомат с функцией выдачи наличных денежных средств. С его помощью клиенты могут оплачивать услуги операторов сотовой связи и спутникового телевидения, совершать коммунальные платежи, безналичные денежные переводы на любые банковские карты VISA/MasterCard и другие операции.

Режим работы ДО "Столица"

Обслуживание частных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 09-00 до 20-00

суббота – с 10-00 до 18-00

без перерыва на обед

- выходной день: воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса "Столица" можно получить в едином информационном центре БИНБАНКа по телефону 8 800 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки) или по телефону дополнительного офиса (8342) 237-77-01 .

