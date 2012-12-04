Дмитрий Митбрейт назначен Старшим Вице-президентом ОАО «БИНБАНК» и включен в состав Правления Банка

Руководитель Административного блока ОАО «БИНБАНК» Дмитрий Митбрейт назначен Старшим Вице-президентом Банка и решением Совета директоров утвержден членом Правления.

В числе основных задач, поставленных перед г-ом Митбрейтом: оптимизация и развитие процессов управления человеческими ресурсами, организационной структуры и инфраструктуры Банка.

Дмитрий Митбрейт родился 27 апреля 1978 года в Москве. В 2000 году окончил с отличием РХТУ им. Д.И. Менделеева по специальности "Менеджмент". В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук. В том же году окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров в РЭА им. Г.В. Плеханова со специализацией "Стратегический менеджмент". С 2000 по 2004 гг. в НК ЮКОС прошел путь от стажера до менеджера по персоналу. С 2004 по 2007 гг. работал в ОАО "УРАЛСИБ" в должности начальника отдела по работе с персоналом и руководителем Дирекции по работе с персоналом. В 2007 году перешел в банк "Агропромкредит" на должность Директора по персоналу. С сентября 2008 года возглавлял Департамент персонала и организационного развития БИНБАНКа. В ноябре 2011 года Дмитрий Митбрейт был назначен на должность руководителя Административного блока БИНБАНКа.

