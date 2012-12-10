Новая услуга для держателей банковских карт БИНБАНКа
Частные клиенты БИНБАНКа получили возможность самостоятельной замены ПИН-кода к своим банковским картам через банкоматы и терминалы самообслуживания Банка.
Реализация данной услуги позволит:
- повысить уровень безопасности и защиты денежных средств на карте от несанкционированного доступа;
- поменять предложенный ПИН-код на более удобный, с более легкой для запоминания цифровой комбинацией;
- не перевыпускать банковскую карту, в случае, если ПИН-код был скомпрометирован.
Замена персонального идентификационного номера, являющегося секретным кодом карты, осуществляется в основном меню банкомата/терминала через опцию «Смена ПИН-кода». После ввода нового ПИН-кода к карте клиенту необходимо подтвердить его корректность. При совпадении данных в процессе подтверждения клиенту возвращается карта, в противном случае – замена не происходит.
Комиссия за пользование услугой не взимается.
«К созданию нового ПИН-кода необходимо отнестись со всей ответственностью. Не стоит выбирать цифры кода, так или иначе связанные с владельцем карты: дату рождения, серию паспорта и т.п., а также выбирать ПИН-код, состоящий из подряд идущих или одинаковых чисел», - советует Михаил Манчурак, директор Департамента процессинга и эквайрингового бизнеса БИНБАНКа.
Новая услуга предоставляется во всей банкоматной и терминальной сети БИНБАНКа на территории России, включающей на сегодняшний день свыше 600 устройств.
В настоящее время через банкоматы/терминалы БИНБАНКа возможно проведение следующих операций: оплата услуг предприятий ЖКХ и операторов мобильной связи, подключение смс-информирования по операциям с картами, осуществление денежного перевода между счетами карт, внесение наличных средств на счет карты, получение наличных денежных средств и информации о доступном остатке по карте.
С услугами для держателей банковских карт можно ознакомиться, обратившись в единый информационный центр: 8 (800) 200 50 75.
1 комментарий
806 просмотров
Удобно!
Попробовал, но ... Не меняет ПИН!
Видимо не для всех карт, почините? Или сообщите, что для ряда карт эта услуга работать не будет.
Все равно спасибо, что пытаетесь улучшиться!