БИНБАНК увеличит уставный капитал на 3 млрд рублей

В пятницу, 7 декабря 2012 года, в конференц-зале центрального офиса БИНБАНКа по адресу: г. Москва, Известковый переулок, д.3 состоялось внеочередное Общее Собрание акционеров ОАО "БИНБАНК".

По итогам Собрания было принято решение об увеличении уставного капитала БИНБАНКа на 1,5 млрд рублей. По закрытой подписке планируется разместить 7,5 млн акций номинальной стоимостью 200 рублей. Цена размещения одной акции установлена на уровне 400 рублей. Допэмиссия будет проводиться по закрытой подписке в пользу ООО «ТрейдВест». С учетом цены размещения акций собственный капитал Банка увеличится на 3 млрд рублей.

«В рамках принятой стратегии Банка идет планомерное увеличение акционерного капитала. Мы рассчитываем, что в конце первого полугодия 2013 года в результате допэмиссии размер собственного капитала Банка превысит 22 млрд рублей», - отметил финансовый директор БИНБАНКа Алексей Китаев.

