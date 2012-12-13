Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-01 включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ»

В среду, 12 декабря 2012 года, Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» принято решение о включении в раздел «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя ОАО «БИНБАНК» серии БО-01.



Напоминаем, что биржевые облигации серии БО-01 (ISIN RU000A0JS116) общим объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены 20 декабря 2011 года.



«Мы считаем, что данное решение стало результатом реализации стратегии Банка в части повышения инвестиционной привлекательности. За прошедший год Банк осуществил ряд мероприятий, направленных на повышение кредитного качества, улучшение систем риск-менеджмента и корпоративного управления, а также на продвижение бренда и усиление рыночных позиций. Включение бумаг в высший котировальный список позволит нам значительно расширить круг потенциальных инвесторов и, соответственно, повысить ликвидность данного облигационного займа и новых эмиссий», - прокомментировала данное событие Ирина Комарова, Старший Вице-президент ОАО «БИНБАНК».

