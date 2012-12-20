БИНБАНК выплатил свыше 148 млн рублей купонного дохода за 2-й купонный период по биржевым облигациям серии БО-01.

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-01 (идентификационный номер займа - 4B020102562B от 07.11.2011 г) за 2-й купонный период в размере 49,38 руб., на одну облигацию, исходя из ставки купона 9,85% годовых. Общий размер выплат по обязательству составил 148 140 000 (Сто сорок восемь миллионов сто сорок тысяч) рублей.

Напоминаем, что биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены 20 декабря 2011 года, а в декабре 2012 года дирекцией ЗАО "ФБ ММВБ" было принято решение о включении их в высший "Котировальный список "А" первого уровня", что позволило повысить ликвидность данного облигационного займа и новых эмиссий.

