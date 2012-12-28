БИНБАНК запустил пакетные предложения для клиентов – участников внешне-экономической деятельности

БИНБАНК запустил пакетные предложения для клиентов – участников внешне-экономической деятельности (ВЭД).

«Пакеты ВЭД - это новый подход к ведению бизнеса и уникальное предложение на рынке банковских услуг, включающее в себя открытие и ведение счетов в иностранной валюте, оформление паспортов сделок и платежи в иностранной валюте. Именно эти услуги, в различных сочетаниях, включены в состав наших новых пакетных предложений. Мы приглашаем к сотрудничеству компании, работающие или планирующие начать деятельность в сфере ВЭД, и предлагаем 2 варианта пакетов», - отмечает Инна Зыкова, директор департамента комиссионных и пассивных продуктов БИНБАНКа.

Пакет «ВЭД-Открытие» - это услуги по бесплатному открытию валютного счета, оформлению паспортов сделок, заполнению документов валютного контроля, а также скидка 50% на ведение валютного счета. Пакет будет интересен новым клиентам, которые захотят оценить выгоду от сотрудничества с БИНБАНКом.

Пакет «ВЭД-Развитие» включает скидку в размере 50% на один из видов перевода в иностранной валюте, бесплатное оформление паспортов сделки и скидку 50% на выполнение функций агента валютного контроля.

В рамках пакетов ВЭД наши клиенты могут воспользоваться широким перечнем предложений по кредитованию, а также получить выгодные условия по конвертации денежных средств.





Более подробную информацию, в том числе и о тарифах в рамках нового предложения можно уточнить на сайте БИНБАНКа или, позвонив в информационный центр по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75.

