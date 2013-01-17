БИНБАНК в 4–ом квартале 2012 года выпустил аккредитивы и гарантии на сумму свыше 25 млн долларов США

За четвертый квартал 2012 года БИНБАНК выпустил аккредитивы и гарантии на общую сумму свыше 25 млн долларов США. Выпуск аккредитивов осуществлялся в рамках договоров под закупку сырья и оборудования из Германии и Японии, а также продуктов питания из Испании и Азии. Гарантии были выпущены в пользу Центральной Акцизной Таможни в обеспечение пассажирских перевозок в пользу Международной Воздушной Транспортной Ассоциации. Подтверждающими и исполняющими Банками выступали RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VTB BANK DEUTSCHLAND, COMMERZBANK TOKYO BRANCH.