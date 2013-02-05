БИНБАНК запустил новую услугу «Защита карты и личных вещей»

ОАО «БИНБАНК» запустил новую услугу по подключению к программе коллективного страхования «Защита карты и личных вещей», реализуемую совместно с ООО «БИН Страхование».

Новым предложением могут воспользоваться все держатели карт БИНБАНКа в рамках действующих тарифных планов «Универсальный» и «Универсальный Зарплатный», банковских карт «Классическая карта», «Мир Вашей семьи» и «Наличные», а также карт Эlixir.

«Данная программа не просто защищает клиента от потери средств на карточном счете, но и дополнена новыми опциями по страхованию личного имущества клиента. Страховая защита отныне будет распространяться и на мобильный телефон, портмоне (включая денежные средства в нем), наручные часы, ювелирные украшения, ключи, документы и многое другое. Если с банковской картой, денежными средствами на счете или с личными вещами произошел страховой случай, компенсация утраченных денежных средств в рамках программы может составить до 1 млн рублей, а возмещение стоимости утраченного личного имущества - до 200 тыс. рублей», - отмечает Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.

Кроме этого неотъемлемым преимуществом программы является защита денежных средств и личного имущества держателя карты 24 часа в сутки по всему миру.

Подключиться к новой страховой услуге можно:

- оставив заявку в любом офисе БИНБАНКа или по телефонам контакт-центра Банка (для владельцев тарифных планов «Универсальный» и «Универсальный Зарплатный»);

- с помощью системы интернет-банка Эlixir Директ и по телефонам контакт-центра БИНБАНКа (для держателей банковских карт «Классическая карта», «Мир Вашей семьи» и «Наличные», а также карт Эlixir);



Подробнее с условиями и тарифами новой страховой программы «Защита карты и личных вещей» можно ознакомиться в специальном разделе на сайте банка или, обратившись в контакт-центр по телефону 8 (495) 7555075.

