Балансовая прибыль БИНБАНКа за 2012 год составила 1,8 млрд рублей

ОАО «БИНБАНК» подвел итоги работы за 2012 год в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской Отчетности (РСБУ): балансовая прибыль составила 1 802 млн рублей.



• Планомерное увеличение акционерного капитала.

• Наблюдается хорошая тенденция роста кредитного портфеля.

• Существенное увеличение объема средств на счетах корпоративных клиентов.



Финансовые показатели БИНБАНКа по итогам 2012 года, рассчитанные на основании обязательных форм отчетности, предоставленных в ЦБ РФ до отражения событий после отчетной даты, по состоянию на 01.01.2013 в соответствии с РСБУ:



 Балансовая прибыль 1 802 млн рублей (рост по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 65%).

 Капитал 18,5 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 39%).

 Активы 168 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 27%).

 Кредиты клиентам 78,6 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 14%).



По итогам 2012 года балансовая прибыль БИНБАНКа по РСБУ до налогообложения составила 1802 млн руб., продемонстрировав рост на 65% относительно аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль за 2012 год составила 1322 млн руб., (+29 % к прошлому году).



Банк продолжает планомерно наращивать объемы бизнеса, так активы БИНБАНКа за прошедший год составили 168 млрд рублей, увеличившись с начала года на 27%.

Объемы совокупного кредитного портфеля БИНБАНКа продолжают расти, с начала года на 9,7 млрд рублей (на 14%). Таким образом, объем кредитов клиентам по состоянию на конец 2012 г. составил 78,6 млрд рублей. Объем корпоративного кредитного портфеля превысил 68 млрд рублей, увеличившись на 13% (+8 млрд руб.) по сравнению с итоговыми результатами 2011 г. Объем кредитов розничным клиентам по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 22 % и достиг 10 млрд рублей.



На конец 2012 года объем привлеченных средств юридических и физических лиц составил 138,4 млрд рублей. По состоянию на 01.01.2013 объем средств корпоративных клиентов превысил 59 млрд рублей (+52%), объем средств розничных клиентов составил 79,3 млрд рублей (+21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).



В рамках принятой стратегии Банка идет планомерное увеличение акционерного капитала. Размер собственного капитала БИНБАНКа по состоянию на 1 января 2013 года достиг 18,5 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала Н1 на отчетную дату 12%, что превышает требования регулятора (минимум 10%) и свидетельствует о надежном финансовом положении БИНБАНКа.



Общее количество подразделений сети Банка на территории России и СНГ на 01.01.2013 насчитывает 134 единицы. По итогам 2012 года количество розничных клиентов БИНБАНКа превысило 635 тыс. человек, рост за год более чем на 63 тыс. клиентов.

