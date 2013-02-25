ФК «ПОЛИТЕКС» совместно с БИНБАНКом запускает услугу – электронный факторинг

С февраля 2013 года Финансовая компания «ПОЛИТЕКС» и ОАО «БИНБАНК» предлагают своим клиентам воспользоваться новой услугой – «электронный факторинг».



Электронный факторинг позволяет клиентам и дебиторам создавать и обмениваться электронными документами, подтверждая их юридически значимой электронно-цифровой подписью. Весь процесс документооборота при этом занимает всего несколько часов. Данная услуга может применяться с любым из продуктов компании: факторинг с регрессом, факторинг без регресса, реверсивный факторинг, гарантийный факторинг, международный факторинг.



Электронный факторинг позволяет значительно упростить все этапы факторингового обслуживания, сократить время от поставки товара до получения финансирования до нескольких часов, а также снизить затраты на производство, оборот и хранение документов.



Владимир Емельянов, Генеральный директор ФК «ПОЛИТЕКС»: «Электронный факторинг на сегодня очень востребован как со стороны поставщиков, так и со стороны дебиторов. Мы первыми на российском рынке предлагаем полноценный электронный факторинг с юридически значимой электронно-цифровой подписью. Этот продукт дает нашим клиентам возможность существенно сэкономить на документообороте и повысить эффективность факторинговых операций».

