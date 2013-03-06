БИНБАНК предлагает бесплатное открытие расчетного счета

ОАО «БИНБАНК» совершенствует продуктовую линейку для корпоративных клиентов и предлагает с марта 2013 года открыть расчетный счет в рублях совершенно бесплатно.

«Среднерыночная стоимость открытия счета в валюте РФ составляет порядка 1500 рублей – мы предлагаем нашим клиентам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сэкономить эту сумму, так как понимаем, что эти деньги можно использовать на другие цели – например, подключить новый расчетный счет к системе интернет-банк», - отметила Инна Зыкова, директор департамента комиссионных и пассивных продуктов БИНБАНКа.

Для открытия счета необходимо представить полный пакет документов в соответствии с организационно-правовой формой компании.



Подробнее об услугах по расчетно-кассовому обслуживанию можно узнать на сайте банка, или позвонив в единый информационный центр БИНБАНКа по бесплатному телефону: 8 (800) 555-81-18.

