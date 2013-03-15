ОАО «БИНБАНК» приглашает всех желающих принять участие в акции «Режем ставку по кредиту!». С 15 марта по 31 мая включительно, при оформлении потребительских кредитов «Новые вершины», «Дела на миллион», программе «Партнер» и кредитам по корпоративной программе можно получить скидку от 3% до 50% на базовую ставку по кредиту.
В рамках акции клиент перед оформлением кредитного договора сам выбирает скретч-карту, стирает защитный слой, под которым указан размер скидки («3%», «5%», «10%», «20%» или «50%») к ставке, установленной Банком по результатам рассмотрения кредитной заявки. Кроме того, итоговая ставка по кредиту может быть снижена при присоединении к программе коллективного страхования «Защита кредита».
«Каждого клиента ждет приятный бонус – снижение процентной ставки. Например, по результатам рассмотрения заявки по программе «Дела на миллион» ставка по кредиту составила 25%, при вытягивании клиентом скретч-карты с 50-типроцентной скидкой и присоединении к программе страхования «Защита кредита» итоговая ставка по кредиту составит 11% годовых», - уточнил Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.
Акция действует во всех регионах присутствия БИНБАНКа. Более подробную информацию можно узнать в специальном разделе на корпоративном сайте (http://www.binbank.ru/private-clients/special-offers/rate-cut/)
или в ближайшем отделении БИНБАНКа, а также, обратившись в информационный центр по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75.