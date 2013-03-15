Елена Мозжухина назначена Старшим Вице-президентом БИНБАНКа и включена в состав Правления

Исполнительный директор Елена Мозжухина назначена старшим Вице-президентом БИНБАНКа и решением Совета директоров Банка утверждена членом Правления.

В числе основных задач, поставленных перед г-жой Мозжухиной: юридическая поддержка всех бизнес-процессов, банковских продуктов, а также судебная защита интересов Банка. Первоочередными задачами, поставленными перед Еленой, являются аудит системы правого обеспечения и построение единого правового поля в БИНБАНКе.



Елена Мозжухина родилась в Московской области. В 1996 году с отличием окончила Юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Имеет более чем 15-летний опыт работы в банковской сфере. Елена начала свою карьеру как банковский юрист в АКБ ДиалогБанк (ЗАО) в мае 1997 года. С января 1999 года по декабрь 2012 года г-жа Мозжухина работала в ЗАО «ДжиИ Мани Банк» (до переименования в 2001 году – ЗАО «Банк Развития и Реструктурирования», в 2006 году – ЗАО «ДельтаБанк»), где прошла путь от старшего юрисконсульта до начальника Юридического управления (с 2007 года) и члена Правления (с 2009 года). В январе 2013 года Елена Мозжухина была приглашена в БИНБАНК на должность исполнительного директора.

