Клиенты B&N EXCLUSIVE могут воспользоваться системой интернет-банка – BE Online: https://online.binexclusive.ru Новая система отличается современным дизайном, понятным интерфейсом и предлагает новые функциональные возможности.С помощью BE Online клиенты B&N EXCLUSIVE в режиме 24/7 имеют возможность управлять денежными средствами и оперативно решать финансовые вопросы:• совершать регулярные платежи, оплачивая услуги операторов мобильной связи, поставщиков интернет-услуг, а также предприятий ЖКХ в Москве;• осуществлять денежные переводы и устанавливать постоянные платежные поручения;• круглосуточно получать информацию об актуальных остатках и движениях средств по текущим и карточным счетам;• блокировать карточные счета.В системе предусмотрена возможность создания шаблонов регулярных операций, а также сохранения всей информации о ранее осуществленных платежах в разделах «История операций» и «Транзакции по карте».«Удобство и комфорт для клиента – наш приоритет в развитии бизнеса. Мы видим, что потребность в дистанционных каналах обслуживания растет и рады предложить систему интернет-банкинга BE Online», - рассказывает Первый Вице-президент БИНБАНКа Камаль Буши – «В ближайших планах – запуск приложения «мобильный банкинг», расширение списка поставщиков услуг, которые можно оплатить с помощью BE Online, до 400 компаний».Подключение к системе BE Online, абонентское обслуживание и управление счетами осуществляются бесплатно. Чтобы подключиться к системе интернет-банка необходимо оставить соответствующее заявление в офисе B&N EXCLUSIVE.Более подробную информацию о премиальном банковском обслуживании Вы можете получить у Вашего персонального менеджера или по телефону Службы поддержки клиентов B&N EXCLUSIVE: +7 (495) 755-50-83.