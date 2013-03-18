Открылся новый дополнительный офис БИНБАНКа в Москве

В понедельник, 18 марта 2013 года, приступил к обслуживанию клиентов новый универсальный дополнительный офис «Сокольники» ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: Россия, 107014, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 9. Управляющим назначена Соловьева Альбина Юрьевна. Это уже 31-ая точка продаж Банка в столице.

Дополнительный офис «Сокольники» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск банковских карт. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и пр. Корпоративные клиенты могут получить оперативное и качественное обслуживание по следующим видам услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, перечисление заработной платы сотрудникам на счета банковских карт и прочее.

В дополнительном офисе "Сокольники" организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены информационно-платёжный терминал (ИПТ) и банкомат. С помощью ИПТ все желающие в течение 24 часов в режиме on-line имеют возможность оплатить телефон, услуги ЖКХ, (как наличными, так и со счета банковской карты), а также пополнить наличными счёт любой банковской карты БИНБАНКа. С помощью банкомата все желающие в круглосуточном режиме могут: снять наличные со счета банковской карты и получить информацию об остатке на счёте банковской карты любого банка-эмитента, оплатить услуги сотовых операторов, ЖКХ и др., а также совершить операцию Турбоперевод.

Кроме того новый офис оснащен широким выбором современных индивидуальных банковских сейфов.

Режим работы дополнительного офиса:

Обслуживание частных клиентов:

с понедельника по пятницу - c 10-00 до 21-00

в субботу - с 11-00 до 18-00

без перерыва на обед

выходной день: воскресенье.

Обслуживание корпоративных клиентов:

с понедельника по пятницу - c 10-00 до 17-00

без перерыва на обед

выходные дни: суббота, воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить, позвонив в единый информационный центр Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

