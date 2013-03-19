B&N EXCLUSIVE совместно с VP Bank (Schweiz) AG предлагает управление активами за рубежом

B&N EXCLUSIVE и VP Bank (Schweiz) AG подписали партнерское соглашение о сотрудничестве. Теперь клиенты B&N EXCLUSIVE имеют возможность получить квалифицированный консалтинг и услуги в области доверительного управления активами за рубежом от специалистов одного из ведущих швейцарских банков. Широкий опыт работы VP Bank (Schweiz) AG на международном рынке гарантирует надежность капиталовложений.



B&N EXCLUSIVE каждый день работает над тем, чтобы предоставлять высококлассный сервис и индивидуальное обслуживание самым взыскательным клиентам, анализируя их потребности и запросы. Новая услуга B&N EXCLUSIVE – управление активами за рубежом – позволяет клиенту, передавшему свои средства в доверительное управление профессионалам, самостоятельно выбрать одну из стратегий инвестирования с приемлемым соотношением риск/доходность и в процессе управления контролировать, насколько достигнутые результаты соответствуют первоначальным целям. При этом инвестиционный портфель находится под постоянным контролем экспертов VP Bank (Schweiz) AG и оперативно обновляется в соответствии с изменениями в мировой рыночной конъюнктуре.



Преимущества доверительного управления активами за рубежом:

• Индивидуальность: формирование инвестиционного портфеля, исходя из целей, задач и предпочтений клиента на максимально выгодных условиях.

• Конфиденциальность: гарантия высокой степени секретности операций.

• Надежность: средствами управляют профессиональные портфельные менеджеры, которые обеспечивают получение стабильного дохода, превышающего уровень инфляции.



«Создавая B&N EXCLUSIVE, мы ставили перед собой задачу выйти на новый уровень премиального банковского обслуживания и максимально расширить спектр предоставляемых для клиентов услуг, и уже сейчас – регулярно предлагая новые финансовые продукты – убеждены, что нам это удалось», – комментирует Первый Вице-президент ОАО «БИНБАНК» Камаль Буши.





VP Bank (Schweiz) AG – третий по величине банк Лихтенштейна, основан в 1956 году, принадлежит к числу 25 крупнейших банков экономической зоны Швейцарии и Лихтенштейна, абсолютно независимый финансовый институт и член Швейцарского объединения банкиров. Головной банк зарегистрирован в Лихтенштейне, филиалы в Швейцарии, Люксембурге и на Британских Виргинских Островах. Представительства в Москве, Гонконге, Мюнхене, Сингапуре и Дубае.

