В рамках расширения продуктовой линейки для частных клиентов ОАО «БИНБАНК» запустил пакет услуг «Привилегии для двоих».
«Наше новое предложение – это уникальный набор сервисов и банковских услуг на базе премиальной банковской карты Visa или MasterCard категории Gold. По условиям данной программы клиентам предоставляется возможность бесплатно оформить семейную карту категории Gold для родственника или другого близкого вам человека . Новый продукт является оптимальным решением как для активных клиентов – пользователей банковских услуг (обслуживание вкладов/кредитов), так и для тех, кто заслуживает особого внимания в обществе, ценит высокий уровень сервиса и широкий спектр услуг, и, несомненно, выделит для себя неоспоримые преимущества пакета: контроль за бюджетом, безопасность средств, экономия времени. К тому же, только сейчас при подключении пакета услуг «Привилегии для двоих» БИНБАНК дарит 2 первых месяца обслуживания абсолютно бесплатно», - отмечает Антон Маслий, директор департамента по разработке розничных продуктов БИНБАНКа.
Пакетное предложение «Привилегии для двоих» включает в себя:
• премиальную банковскую карту Visa или MasterCard категории Gold. На остаток на счете карты начисляется до 6%;
• программу скидок и привилегий международных платежных систем Visa/ MasterCard (скидки, предлагаемые компания-партнерами в лучших компаниях мира - бутики, отели, SPA-центры и многое другое);
• консьерж-сервис (предоставляемые физическим лицам компанией International SOS) поможет решить любые вопросы, в том числе касающиеся путешествия, шопинга и т.д.;
• страхование денежных средств, размещенных на счете карты в рамках программы «Защита карты и личных вещей», реализуемой совместно с ООО «БИН Страхование». Если с банковской картой, денежными средствами на счете или с личными вещами произошел страховой случай, компенсация утраченных денежных средств в рамках программы может составить до 100 тыс. рублей, а возмещение стоимости утраченного личного имущества - до 10 тыс. рублей;
• бесплатное СМС-информирование обо всех операциях с использованием двух карт;
• круглосуточную телефонную поддержку через колл-центр банка;
• одно бесплатное снятие наличных в месяц в любых банкоматах других банков (без взимания комиссии).
Размер ежемесячной комиссии за обслуживание пакета услуг «Привилегии для двоих» составляет: 280 руб. / месяц (в соответствии с тарифным планом «Золотой Плюс»).
С более подробной информацией о новом предложении БИНБАНКа «Привилегии для двоих» вы сможете ознакомиться на сайте Банка (http://binbank.ru/private-clients/service-packages/bonuses-for-two/)
, или обратившись в информационный центр по бесплатному телефону: 8 800 200 50 75.