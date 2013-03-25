БИНБАНК расширяет линейку кредитных продуктов для МСБ

ОАО "БИНБАНК" расширяет линейку кредитных продуктов для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) и предлагает компаниям*, занимающимся сезонными видами бизнеса, оформить кредит на пополнение оборотного капитала.

Кредит выдается на срок от 1 до 12 месяцев включительно, минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей/ 10 тыс. долларов США/7500 тыс. евро, а максимальный объем финансирования определяется в зависимости от потребностей клиента с учетом возможности бизнеса обслуживать этот кредит. В качестве обеспечения по кредиту принимаются: оборудование (торговое, офисное, производственное, медицинское и пр.), транспорт (легковой, грузовой, строительная техника и пр.), недвижимость, земельные участки, товары в обороте до 100% от суммы кредита.

«Определив удобный срок кредита, возможно выбрать и удобный формат погашения, например, совместно с банком составить индивидуальный график погашения с учетом сезонности бизнеса. Главная особенность кредита «Бизнес-сезон» заключается в максимальном периоде отсрочки погашения основного долга, который составляет девять месяцев, при этом основной долг может быть погашен в последние три месяца пользования кредитными средствами», - отмечает Оксана Леонова, директор департамента кредитных продуктов БИНБАНКа.



* Получателем кредита может стать любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, компания малого или среднего бизнеса. Главное условие – заемщик должен быть резидентом РФ и иметь, как минимум, годовой опыт ведения бизнеса.



С более подробной информацией о новом продукте «Бизнес-сезон» Вы сможете ознакомиться на сайте Банка или, обратившись в информационный центр по телефону: (800) 555-81-18 (звонок по России – бесплатный).

