Открылся новый дополнительный офис БИНБАНКа в Челябинске

Во вторник, 26 марта 2013 года, приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис «Авангард» филиала ОАО «БИНБАНК» в Челябинске, расположенный по адресу: Россия, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 45. Управляющим назначена Копченова Галина Анатольевна. Это уже 141-ая точка продаж Банка в России и четвертая в Челябинске.

Розничный офис «Авангард» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск банковских карт. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и пр.

В режиме 24/7 клиентам доступна зона самообслуживания, в которой установлены информационно-платёжный терминал (ИПТ) и банкомат, что позволяет клиентам совершать многие базовые операции независимо от режима работы офиса.

Режим работы дополнительного офиса

Обслуживание частных клиентов:

с понедельника по пятницу - c 9-00 до 20-00

в субботу - с 10-00 до 17-00

без перерыва на обед

выходной день: воскресенье.

Следуя утвержденной стратегии развития розничного бизнеса, БИНБАНК активно расширяет сеть отделений и реконструирует существующие в соответствии с принципиально новыми стандартами оформления и обслуживания.



Офис «Авангард» оформлен в соответствии со стандартами современного дизайна интерьера, едиными для всей сети отделений БИНБАНКа. Важная характеристика офисов нового формата - деление на функциональные зоны, организуемых по принципу «открытого пространства». Зона обслуживания организована теперь таким образом, чтобы клиент мог совершать все операции в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом. Принципиально новое зонирование предусматривает пространство для встречи клиентов, где постоянно находится профессиональный консультант, зону обслуживания для всех групп клиентов, включая массовый сегмент, состоятельный сегмент и юридических лиц.

Кроме того, в обновленном офисе созданы комфортные условия ожидания для посетителей офиса, организованы «детские уголки», где родители могут оставить своих детей на время получения банковских услуг.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить по телефону (351) 247-28-00 в Челябинске, или в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

