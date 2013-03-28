БИНБАНК заключил соглашение с МСП Банком на сумму 300 млн рублей

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) и ОАО «БИНБАНК» заключили соглашение о предоставлении кредитной линии в размере 300 млн рублей до 2016 г.



Финансирование предоставлено МСП Банком по продукту «МФО-Банк». Программа обеспечивает долгосрочное и доступное кредитование субъектам МСБ на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели (приобретение автотранспорта, оборудования, недвижимости, ремонт помещения, капитальное строительство и т.п.). В БИНБАНКе в рамках данного продукта предприниматель или юридическое лицо может получить кредит размером до 3 млн рублей (по одному договору) и до 10 млн рублей (в рамках кредитной линии), сроком до 3 лет, ставка по договору не превысит 18%. Кроме того, предусмотрена отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев в зависимости от цели кредита.



«Прошедший год для БИНБАНКа был активным и результативным с точки зрения работы с сегментом МСБ. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом и стремимся к тому, чтобы сделать наши предложения еще более интересными и выгодными. Мы рады стать партнером МСП Банка, деятельность которого чрезвычайно важна для развития предпринимательства в России, - отмечает Лариса Швецова, руководитель блока корпоративного бизнеса БИНБАНК. - Это пока первый пробный шаг, который мы делаем на пути долгосрочного сотрудничества и мы планируем уже в этом году увеличить объем нашего совместного бизнеса с МСП Банком».



С более подробной информацией Вы сможете ознакомиться, обратившись в информационный центр Банка по бесплатному телефону: 8 (800) 555-81-18.

