БИНБАНК успешно погасил второй транш ЕСР в размере 17 млн долларов США

Во вторник, 16 апреля 2013 года, ОАО «БИНБАНК» выплатил российским и западным инвестиционным компаниям 17 млн долларов США в погашение второй серии еврокомерческих бумаг (ECP) сроком на 6 месяцев (ISIN XS0844064906). Общий объем зарегистрированной программы ECP составляет 300 млн долларов США. Организаторами выпуска выступили BCP Securities, The Royal Bank of Scotland и ЗАО "ВТБ Капитал". Средства от размещения были направлены на финансирование экспортно-импортных операций клиентов банка.



«ЕСР является промежуточным инструментом к использованию более долгосрочных заимствований, таких как еврооблигации. Погашение второго транша еврокоммерческих бумаг создает нам позитивную кредитную историю, на базе которой мы будем выходить на рынок в ближайшие годы» - прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.



Ранее, 1 февраля 2013 года была погашена первая серия ЕСР в размере 40 млн долларов США (ISIN XS0811909927). В настоящее время в обращении находится третья серия ЕСР на сумму 60 млн долларов США с погашением 12 февраля 2014 года.

