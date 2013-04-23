С 22 апреля посетители сайта Эlixir (БИНБАНК) смогут воспользоваться услугами виртуального советника. В качестве электронных помощников были созданы уникальные персонажи Эликс и Ликси в стиле бренда Эlixir - яркие, интересные, готовые помочь с любым вопросом. Основная роль Эликса и Ликси – помогать клиентам лучше ориентироваться на сайте, отвечать на возникшие вопросы и поднимать настроение, поддерживая беседу. Работа виртуального советника построена на технологиях искусственного интеллекта, поэтому он способен вести разговор, распознавать эмоциональную окраску беседы и соответствующим образом реагировать.
Воспользовавшись функцией «виртуальный советник» клиенты Эlixir могут получить консультацию в любое время суток по следующим темам:
- информация о банке (что такое Эlixir, что такое БИНБАНК);
- кредитные карты (условия и способы получения, виды карт, преимущества, скидки);
- использование кредитных карт (как активировать карту, как изменить ПИН-код, можно ли пользоваться за границей);
- услуги банка (как подключить дополнительные сервисы Эlixir)
и многое другое..
Подробнее на: https://www.elixirbank.ru/aboutelixir