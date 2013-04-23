Международная платежная система Visa совместно с журналом ELLE проводит традиционную неделю шопинга
в одном из крупнейших торговых центров столицы «Европейский». С 22 по 28 апреля 2013 года, всех клиентов-держателей банковских карт БИНБАНКа категории Visa Gold и Platinum ожидают скидки до 40%. В акции участвуют до 100 магазинах ТЦ.
Премиальные карты БИНБАНКа Visa Gold и Platinum, подчеркивая статус своего владельца, обеспечивают высокое качество обслуживания и обширный набор дополнительных услуг. Если у вас ещё нет премиальной банковской карты, то эта акция хороший повод чтобы её оформить. Например, премиальную карту БИНБАНКа категории Platinum можно получить в рамках пакета «Весь мир»
. Помимо возможности участия в многочисленных акциях международной платежной системы Visa, ко-брендовая карта «Весь мир» сможет заменить большинство бонусных карт различных авиакомпаний и отелей, т.к. позволяет копить мили и тратить их на любые предложения нашего партнера онлайн-портала бронирования туристических услуг "iGlobe.ru".