Дополнительный офис БИНБАНКа в Тольятти отметил новоселье

Дополнительный офис БИНБАНКа в Тольятти отметил новоселье В понедельник, 22 апреля 2013 года, дополнительный офис «На Тополиной» филиала БИНБАНКа в Самаре приступил к обслуживанию клиентов под новым названием «Автоград» и по новому адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 6.

Это первая в Тольятти точка сети продаж, интерьеры которой полностью воплотили все новшества недавнего ребрендинга Банка. Новый офис оформлен в соответствии со стандартами современного дизайна интерьера, едиными для всей сети отделений БИНБАНКа. В дизайне офиса активно использованы элементы нового бренда – помещение светлое, просторное, оформлено в приятных цветах, соответствующих цветам фирменного стиля БИНБАНКа: синий, белый, оранжевый. Яркие указатели обеспечивают простую и понятную навигацию в отделении. Важная характеристика офисов нового формата - деление на функциональные зоны, организуемых по принципу «открытого пространства». Зона обслуживания организована теперь таким образом, чтобы клиент мог совершать все операции в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом. Принципиально новое зонирование предусматривает пространство для встречи клиентов, где постоянно находится профессиональный консультант, зону обслуживания для всех групп клиентов. В режиме 24/7 клиентам доступна зона самообслуживания, где можно совершать многие базовые операции независимо от режима работы офиса. Кроме того, в обновленном офисе созданы комфортные условия ожидания для посетителей офиса, а также организован «детский уголок», где родители могут оставить своих детей на время получения банковских услуг.

Дополнительный офис "Автоград", как и прежде, предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для физических лиц: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, денежные переводы, банковские карты, Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, кассового обслуживания, осуществления расчетов по банковским счетам по поручению владельцев счета, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах и другими услугами. Корпоративным клиентам Дополнительный офис "Автоград" предлагает расчетно-кассовое обслуживание, расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности, зарплатные программы по перечислению заработной платы сотрудников компании на пластиковые карты с кредитными лимитами, эквайринг, овердрафты.

Следуя стратегии развития региональной сети, БИНБАНК активно расширяет зону своего присутствия в РФ. На сегодняшний день Банк имеет разветвленную территориальную сеть продаж, насчитывающую свыше 140 офисов в 35 регионах РФ, в том числе 4 – в Самарской области.

Режим работы дополнительного офиса "Автоград"

С частными клиентами:

понедельник – пятница - с 09.00 до 20.00

суббота - с 10.00 до 17.00

без перерыва на обед

выходной день – воскресенье.

С корпоративными клиентами:

понедельник – пятница - с 9.00 до 17.00

без перерыва на обед

выходные дни – суббота, воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса "Автоград" можно получить по телефону в Тольятти (8482) 21 08 65, а также в едином информационном центре банка по телефону (495) 755-50-75 или по телефону 8 800 200-50-75 (из городов России звонки бесплатные).

