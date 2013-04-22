Открылся новый дополнительный офис БИНБАНКа в Новосибирске

12 апреля 2013 года, в Международный День Космонавтики, приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис «Академический» филиала ОАО «БИНБАНК» в Новосибирске, расположенный по адресу: ул. Ильича, д.6. Управляющим назначена Дивинова Елена Анатольевна. Это уже 143-я точка продаж Банка в России и шестая в Новосибирске.

Розничный офис «Академический» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск банковских карт. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и пр. Также клиентам доступна зона самообслуживания, в которой установлены информационно-платёжный терминал и банкомат.

Режим работы дополнительного офиса

Обслуживание частных клиентов:

с понедельника по пятницу – c 10.00 до 19.00

в субботу - с 10.00 до 17.00

без перерыва на обед

выходной день: воскресенье.

Следуя утвержденной стратегии развития розничного бизнеса, БИНБАНК активно расширяет сеть отделений и реконструирует существующие в соответствии с принципиально новыми стандартами оформления и обслуживания. Офис «Академический» оформлен в соответствии со стандартами современного дизайна интерьера, едиными для всей сети отделений БИНБАНКа. Важная характеристика офисов нового формата - деление на функциональные зоны, организуемых по принципу «открытого пространства». Зона обслуживания организована теперь таким образом, чтобы клиент мог совершать все операции в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом. Принципиально новое зонирование предусматривает пространство для встречи клиентов, где постоянно находится профессиональный консультант и зону обслуживания для всех групп клиентов.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить по телефону (383) 325 11 25 в Новосибирске, или в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

