БИНБАНК успешно произвел погашение рублевого облигационного займа серии 02

В понедельник, 29 апреля 2013 года, ОАО «БИНБАНК» погасило трехлетние неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 объемом 1 млрд рублей (ISIN RU000A0JQUY9, уникальный код эмитента 02562-В). В дату погашения также выплачен купонный доход за последний купонный период в размере 29 млн рублей.



Напоминаем, что выпуск корпоративных облигаций серии 02 был размещен 27 апреля 2010 года. Андеррайтерами и соандеррайтерами по выпуску выступили: ОАО «Московский Кредитный Банк», ОАО «Акционерный коммерческий банк "Авангард" и ОАО «Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк".



«Нам нелегко было размещаться в пост-кризисный период из-за волатильной ситуации на рынке, но нам это удалось. Согласно нашей стратегии инвестиционной привлекательности у нас достаточно амбициозные планы по рублевым заимствованиям на 2013-2014 гг., что будет способствовать дальнейшей диверсификации источников фондирования Банка и укреплению его имиджа как надежного, финансово стабильного кредитного института», - прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.



В настоящее время в обращении также находятся биржевые облигации серии БО-01 на сумму 3 млрд рублей со сроком погашения в декабре 2014 года (ISIN RU000A0JS116), а также планируются к размещению биржевые облигации серий БО-02 и БО-03 общим объемом 5 млрд рублей.

