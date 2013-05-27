БИНБАНК открывает дебютное отделение в Кемерово

В четверг, 23 мая 2013 года, прошло торжественное открытие первого операционного офиса по обслуживанию клиентов «Кузбасский» ОАО «БИНБАНК» в Кемерово по адресу ул. Ноградская д. 1. К осуществлению банковских операций офис приступит 27 мая 2013 года.



В церемонии открытия приняли участие Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов, Старший Вице-Президент Петр Морсин, Управляющий Сибирской региональной дирекцией БИНБАНКа Дамир Баттулин, клиенты и партнеры Банка.



«Кемеровская область стратегически важный регион, мы делаем на него большие ставки. Наши клиенты – это люди, которые знают, что им нужно и всегда достигают поставленных целей. Мы со своей стороны помогаем в решении финансовых задач, используя современные банковские технологии, и профессиональный опыт, накопленный за 20 лет деятельности на российском рынке», — отметил на церемонии открытия Старший Вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин.



Следуя утвержденной стратегии развития розничного бизнеса, БИНБАНК активно расширяет сеть отделений и реконструирует существующие в соответствии с принципиально новыми стандартами оформления и обслуживания. Согласно современным принципам создания дизайна интерьера, в каждом офисе необходимо обеспечить для клиентов удобные и комфортные условия ожидания.



Важная характеристика офиса БИНБАНКа - деление на функциональные зоны по принципу «открытого пространства». Зона обслуживания организована таким образом, чтобы клиент мог совершать все операции в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом. Принципиально новое зонирование предусматривает пространство для встречи клиентов, где постоянно находится профессиональный консультант, зону обслуживания для всех групп клиентов, включая юридических лиц. В режиме 24/7 клиентам доступна зона самообслуживания, где можно совершать многие базовые операции независимо от режима работы офиса.



В новом отделении клиентам предоставлен широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса.



«Приоритет сервисной модели БИНБАНКа – индивидуальный подход к клиенту. У каждого человека, пришедшего к нам, свои потребности, запросы и желания, мы ориентированы на то, чтобы решать финансовые задачи любой сложности на самом высоком уровне», — рассказал на церемонии открытия Управляющий Сибирской региональной дирекцией БИНБАНКа Дамир Баттулин.



Презентация офиса в новом формате стала очередным этапом развития сети БИНБАНКа, на сегодняшний день отделения банка работают в 53 населенных пунктах, это более 150 офисов по всей России.





Режим обслуживания



Физических лиц:

Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

Сб.: 10:00 – 17:00

Без перерыва на обед;

Вс.: выходной день



Юридических лиц:

Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00

Без перерыва на обед;

Сб., Вс.: выходной день





Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

