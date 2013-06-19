БИНБАНК приглашает всех принять участие в благотворительном конкурсе «Моя мечта»

БИНБАНК проводит конкурс «Моя мечта» среди детей-пациентов НИИ детской онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина, поддерживаемого БИНБАНКом совместно с Благотворительным Фондом «Настенька».



На страницах групп БИНБАНКа в социальных сетях ВКонтакте (www.vk.com/binbank) и на Facebook (www.facebook.com/binbank.ru) в специальном конкурсном альбоме размещены рисунки детей разных возрастов: от 5 и до 18 лет. Детям разрешается использовать абсолютно любые техники рисования! Главное – их душа, творчество и радость, полученная от процесса.



Каждый посетитель группы может проголосовать за понравившийся рисунок, просто разместив под картинкой комментарий «голосую» до 23 июня 2013 года. Так будут определены маленькие художники-победители. 26 июня лучшие «мастера» рисунка получат от БИНБАНКа отличные наборы для творчества, а всем ребятам-участникам будут вручены поощрительные призы.



К данной акции могут присоединиться также посетители московских дополнительных офисов БИНБАНКа, заполнив анкету для голосования. В 9-ти московских отделениях Банка размещены мини-выставки детских работ и проводится голосование: ДО «Алексеевский», ДО «Басманный», ДО «Красная Пресня», ДО «Рублевский», ДО «Таганский», ДО «Центральный», ДО «Маяковский», ДО «Тульский», ДО «Мичуринский».



Информация о правилах проведении конкурса размещена на страницах групп БИНБАНКа в социальных сетях ВКонтакте (www.vk.com/binbank) и на Facebook (www.facebook.com/binbank.ru).

