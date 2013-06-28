БИНБАНК разместил 4 серию Еврокоммерческих бумаг

В пятницу, 28 июня 2013 года, ОАО «БИНБАНК» разместило 4-ую серию Еврокоммерческих бумаг на сумму 11,8 млн долларов США c доходностью 6,75 % в рамках программы Еврокоммерческих бумаг (ECP) на 300 млн долларов США. Срок размещения – 1 год. Организаторами выпуска являются BCP Securities и ЗАО «ВТБ Капитал». Основными инвесторами выступили западные банки и фонды. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов МСБ.



"Объем транша небольшой, но ставка значительно снизилась по сравнению с прошлым аналогичным по сроку выпуском. И, учитывая продолжающийся спад активности на рынках капитала, мы удовлетворены результатом. Фактически сейчас мы доразместили бумаги третьей серии, так как по результатам проведенного БИНБАНКом европейского роуд-шоу в феврале 2013 года спрос на бумаги Банка был очень высок, но не все инвесторы тогда успели принять участие в выпуске. По мере оживления рынка мы планируем выпуск очередных траншей", - прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.



Напоминаем, что в феврале 2013 года Банк успешно разместил 3-ю серию программы Еврокоммерческих нот (ЕСР) на сумму 60 млн долларов США со сроком 1 год (доходность 7,5% годовых).

