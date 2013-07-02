В Нижнем Новгороде приступил к обслуживанию новый офис БИНБАНКа

В понедельник, 01 июля 2013 года, прошло торжественное открытие операционного офиса по обслуживанию клиентов «Пролетарский/52» в Нижнем Новгороде, по адресу проспект Ленина, д. 78, П13.



«Мы открыли наш офис в Ленинском районе города, недалеко от станции метро Пролетарская. Офис «Пролетарский/52» ориентирован на обслуживание физических лиц и предлагает широкую линейку высокотехнологичных продуктов и услуг: размещение свободных средств, оформление кредитов, расчетно-кассовое обслуживание, оформление банковских карт, ТурбоПеревод и многое другое. Наши специалисты готовы оказать помощь по любому интересующему финансовому вопросу», – отметил управляющий ОО «Пролетарский/52» Александр Кудрявцев.



Следуя утвержденной стратегии развития розничного бизнеса, БИНБАНК активно расширяет сеть отделений и реконструирует существующие в соответствии с принципиально новыми стандартами оформления и обслуживания. Согласно современным принципам создания дизайна интерьера, в каждом офисе необходимо обеспечить для клиентов удобные и комфортные условия ожидания.





Режим обслуживания



Физических лиц:

Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

Сб.: 10:00 – 17:00

Без перерыва на обед;

Вс.: выходной день





Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

