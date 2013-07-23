"БИН Страхование" - определена управленческая команда для следующего этапа развития компании в рамках стратегии 2020

22 июля 2013 г. Микаил Шишханов, основной акционер ООО «БИН Страхование», объявил о ключевых изменениях в структуре управления компании. На специально созванном совещании топ-менеджмента г-н Шишханов поблагодарил Председателя Совета Директоров Елену Подберезскую, Генерального Директора Галину Ионову за проделанную работу, отметив, что за прошедший год работы им удалось поднять транспаретность бизнеса компании на новый уровень: «Около года назад я ставил управленческой команде задачу подготовить компанию к максимальной интеграции в стратегию развития БИНБАНКа 2020. Считаю эту задачу выполненной в полном объеме. Мы готовы к переходу на следующий этап развития "БИН Страхования", за реализацию которого будет отвечать новая управленческая команда: представлять мои интересы в компании будет Старший Вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин, а к назначению генеральным директором будет представлен Михаил Манчурак, являющийся ныне заместителем Петра Морсина и работающий в финансовой сфере более 20 лет » - отметил г-н Шишханов.

Представляя сотрудникам новую управленческую команду г-н Шишханов также отметил, что принятые кадровые решения обусловлены стремлением достижения большей интеграции «БИН Страхования» в изменения происходящие в БИНБАНКе, который около полутора лет успешно реализует стратегию 2020. Именно по этой причине представителем интересов акционера в "БИН Страховании" будет назначен член Правления БИНБАНКа Петр Морсин, отвечающий за ключевые направления преобразований в БИНБАНКе в рамках стратегии 2020: управление региональной сетью и работу с частными клиентами.



«В конце прошлого года страховая компания была переименована в "БИН Страхование" и теперь она неразрывно связана с именем БИНБАНКа. Банку в этом году 20 лет, мы гордимся своим именем и результатами работы, и ставим своей целью развивать на базе "БИН Страхования" эффективный и прозрачный для всех заинтересованных сторон бизнес. Наша команда готова к принятию эстафетной палочки на новом этапе развития "БИН Страхования" - отметил Петр Морсин, старший вице-президент БИНБАНКа.

