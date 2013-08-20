ПАРУСНИК “КРУЗЕНШТЕРН” С ПОДДЕРЖКОЙ УЧАСТНИКОВ «КВАРТЕТА И» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ ОТВАЖНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В ЭКСПЕДИЦИЮ!

20 августа, 2013 - С 20 августа по 20 сентября в честь своего 20-летия БИНБАНК проводит всероссийский конкурс для всех желающих принять участие в экспедиции года! Главный приз – настоящее морское путешествие – “Под крылом чайки” на легендарном паруснике “Крузенштерн”. Уникальное приключение на историческом барке, который уже не раз огибал земной шар и по праву считается гордостью российского морского флота, пройдет с 10 по 24 октября этого года. Судно отходит от берегов Африки и идет до Северной Европы.



Конкурс проходит в формате онлайн голосования на сайте www.goexpedition.ru. Лучших участников отберут сами пользователи Интернета, а финальные победители будут определены по результатам экспертного голосования. В состав жюри входят: Микаил Шишханов, президент ОАО «БИНБАНК», Михаил Кожухов, известный российский журналист и телеведущий, Михаил Новиков, капитан барка «Крузенштерн», а также артисты театра «Квартет И».



“Прочувствовать романтику непростой жизни на судне, стать настоящим морским путешественником – это шанс наполнить яркими впечатлениями свою жизнь. А мы, в свою очередь, поддержим наших участников и станем надежным проводником на пути к безусловной победе”, - отмечает Микаил Шишханов, Президент БИНБАНКа.



20-ти смельчакам предстоит стать участниками двухнедельного путешествия под предводительством мастодонта отечественной travel-журналистики Михаила Кожухова. Эта экспедиция – настоящий вызов для всех членов команды. Открытое море сделает из путешественников настоящих моряков, а БИНБАНК станет проводником для всей экспедиции, словно морская чайка, указывая правильное направление и верный курс. Кто станет победителем в нелегкой борьбе со стихией? Ответ на этот вопрос будет известен уже совсем скоро.



«Эта экспедиция – не только замечательное морское приключение, но и прекрасная проверка на прочность и силу духа. Поэтому предлагаю всем истинно храбрым сердцем попробовать свои силы и заступить на вахту!», - приглашает Михаил Кожухов, лидер экспедиции.

Следить за ходом экспедиции и поддерживать участников будут закаленные морскими приключениями участники творческой группы «Квартет И». После невероятных событий, связанных с плавучим зоопарком в фильме “День Радио”, а также первого опыта путешествий на судне в “Дне выборов”, команда “Квартета И” снова несет корабельную вахту вместе с участниками экспедиции!



«Морские путешествия – это всегда очень весело. Если Вас не укачивает, то весело Вам, ну а если укачивает, тогда….весело всем остальным”, - говорит Ростислав Хаит (“Квартет И”), актер.



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За дополнительной информацией просим обращаться в пресс-службу конкурса

“Под крылом чайки” по телефону: + 7 (916) 626 20 20 или по email: pr@goexpedition.ru

С деталями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте: www.goexpedition.ru,

Задать вопрос о конкурсе по email: info@goexpedition.ru

