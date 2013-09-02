БИНБАНК последовательно консолидирует розничный бизнес

БИНБАНК последовательно консолидирует розничный бизнес в рамках осуществления «Стратегии 2020». Два бизнес-блока БИНБАНКа: подразделение по работе с премиальными клиентами B&N Exclusive (включает два офиса в Москве) и банк прямого обслуживания Эlixir (включает дистанционный бизнес кредитных карт) будут добавлены в зону ответственности члена правления Петра Морсина, отвечающего с февраля 2012 года за розничный и региональный бизнес БИНБАНКа.

«Банк последовательно продолжает консолидировать работу с частными клиентами в рамках ответственности члена правления, который помимо основных направлений розничного банка и развития регионов теперь будет отвечать за работу с премиальными клиентами и наш динамично растущий банк прямого обслуживания. Уверен, что синергия, достигнутая в результате внутрикорпоративного обмена, а также правильное распределение задач в рамках работы со всеми клиентскими сегментами, даст положительный результат уже ближайшее время», - рассказывает Микаил Шишханов, Президент и Председатель Правления БИНБАНКа.

«Я благодарен Камалю Буши за проделанную работу - он в полном объеме выполнил поставленные задачи, предусмотренные его контрактом: сформировал качественную операционную и технологическую площадку для оказания современных банковских услуг, вывел на российский рынок новый банковский бренд Эlixir, повысил качество обслуживания привилегированных клиентов B&N Exclusive», - добавляет Микаил Османович. – «На сегодняшний день завершен период формирования бизнес-модели и подготовки маркетинговой стратегии продвижения услуг как B&N Exclusive, так и Эlixir. Отмечу, что согласно стратегии 2020 наш банк прямого обслуживания Эlixir продолжит самостоятельное развитие как отдельный бизнес-блок в рамках ответственности члена правления Петра Морсина, курирующего розничный бизнес».

Розничный и региональный бизнес БИНБАНКа продолжает активное развитие: значительно выросла сеть продаж банка по всей России (158 банковских отделений в 55 городах), расширилась линейка депозитов, потребительских кредитов, карточных продуктов, пакетных предложений для всех клиентских сегментов. Вкладной портфель банка превысил 95 млрд рублей, что позволило банку выйти на уровень двадцати крупнейших банков страны по объему привлеченных средств населения.

Подразделение Эlixir развивает направление кредитных карточных продуктов, на текущий момент количество эмитированных карт превысило 160 тысяч штук. В течение 2013 года был запущен ряд партнерских проектов – кобренд с лидером рынка бронирования авиабилетов, совместные программы по страхованию, запущены сервисы дистанционного банковского обслуживания – мобильный и интернет-банк.

«В результате предпринятых изменений у розничного бизнеса появилась возможность в едином ключе, но с учетом предпочтений, разрабатывать предложения для всех клиентских сегментов: от массового до привилегированного», - говорит Петр Морсин, Старший Вице-президент БИНБАНКа. – «Уверен, мы достигнем целей, поставленных акционером Банка, и решим все стоящие перед нами задачи».

