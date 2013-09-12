В БИНБАНКе успешно завершен проект по развитию Центра обработки вызовов

В БИНБАНКе успешно завершен проект по развитию Центра обработки вызовов (ЦОВ), который реализован одним из ведущих российских операторов услуг в сфере интегрированных коммуникаций, компанией Oberon.

Основной целью этого проекта было развитие качественной IT-инфраструктуры телефонии для контактного центра Банка, которая позволяла бы решать основные задачи, связанные с его управлением, в частности, Контакт-центр должен обеспечивать обработку различных типов входящих и исходящих обращений — в том числе, голосовых вызовов, мультимедийных сообщений, видео-обращений и обращений, поступающих по электронной почте.

В рамках проекта компания Oberon:

• обеспечила настройку рабочих мест пользователей и провела миграцию с CISCO на Avaya;

• произвела интеграцию с CRM-системой Банка;

• внедрила функционал интерактивного речевого взаимодействия IVR, произвела интеграцию с прочими банковскими системами;

• внедрила систему автоматического обзвона;

• внедрила систему обработки электронных (web, Internet) и письменных запросов клиентов;

• внедрила систему записи разговоров и экранов операторов контакт-центра;

• внедрила подсистему управления и мониторинга, предназначенную для сбора, хранения и предоставления данных о работе контакт-центра и получения возможности управления работой операторов.



«В целом внедрение новой системы улучшило качество взаимодействия Банка с клиентами. В частности, была создана единая «точка контакта» для клиента, а его обслуживание стало более персонифицированным, – говорит Сергей Качура, Старший Вице президент, руководитель Блока Операционного и ИТ сопровождения БИНБАНКа. - При этом Банк получил более эффективные каналы для работы с клиентами, продажи услуг и проведения маркетинговых акций».

«Благодаря внедрению Центра обработки данных мы сумели более грамотно распределить нагрузку на операторов и серьезно оптимизировать свои затраты на работу контакт-центра. Теперь мы можем обслуживать наших клиентов быстрее и качественнее. И во многом это заслуга компании Oberon, которая внедрила современное решение не только на высоком технологическом уровне, но и в сжатые сроки», — заявил Денис Королев директор по Инновациям и Технологиям БИНБАНКа.



«Первоначально внедрение охватило 200 рабочих мест операторов входящих и исходящих вызовов в контакт-центре БИНБАНКа. В перспективе планируется увеличение как количества рабочих мест, так и продуктивности работы контакт-центра», — отметил Александр Труняев, директор Департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений компании Oberon.

