БИНБАНК запустил новый потребительский кредит с фиксированной ставкой «Точно 20%»

ОАО "БИНБАНК" в честь своего 20-летнего юбилея запустил новый потребительский кредит «Точно 20%», который с 16 сентября по 20 ноября 2013 года можно оформить во всех московских и региональных офисах Банка.

«Основным преимуществом нашего нового предложения являются четкие, понятные и прозрачные условия кредитования. Слоган продукта «20 меньше чем 14 со звездочкой» четко объясняет суть продукта. Уверена, что это отметят прежде всего те, кто ценит время и не хочет тратить его в ожидании решения банка о возможной стоимости кредита. Ещё до оформления заявки на кредит клиент точно знает процентную ставку, размер которой равен 20% годовых и может рассчитывать на то, что она не увеличится из-за каких – либо «особых» условий или скрытых комиссий. Более того у клиента есть реальная возможность снизить процентную ставку до 19%, подключив программу страхования «Защита кредита*»,- отметила руководитель Центра кредитных продуктов БИНБАНКа Юлия Тузовская.

Кредит «Точно 20%» выдается в российских рублях на срок от 6 месяцев до 5 лет, сумма кредита составляет от 30 тысяч до 1 миллиона рублей. Срок принятия решения о выдаче кредита - 4 дня.

* программа страхования «Защита кредита реализуется вместе с ООО «БИН Страхование»

Подробнее о программе страхования кредита «Точно 20%», способах его погашения и оформления можно узнать в едином информационном центре банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны) или на сайте www.binbank.ru

