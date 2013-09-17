Финансовые показатели БИНБАНКа по МСФО за I полугодие 2013 года.

ОАО «БИНБАНК» подвел итоги деятельности за I полугодие 2013 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по консолидированной группе*.

За отчетный период БИНБАНК продемонстрировал стабильный рост основных показателей своей деятельности. Так, совокупные активы Банка увеличились на 21% и составили 205 млрд рублей (169,1 млрд рублей на конец 2012 года). В основном, рост активов обусловлен существенным увеличением торгового портфеля ценных бумаг до 24,6 млрд рублей (+37%) и клиентского кредитного портфеля до 114,8 млрд рублей (+34%). Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 34% и составили 102,2 млрд рублей. Следуя своей стратегии развития до 2020 года, разработанной совместно с крупной международной консалтинговой компанией, за первое полугодие 2013 года Банк существенно нарастил розничный портфель до 12,6 млрд руб. (+37%).

Качество кредитного портфеля продолжает улучшаться. Так, уровень просроченных ссуд сроком свыше 90 дней в кредитном портфеле Банка (с учетом всех просроченных платежей и тела кредита) по состоянию на 1 июля 2013 года снизился до 2,9% (3,3% на конец 2012 года). Банку также удалось минимизировать концентрацию ссуд на отраслях недвижимость/строительство с 27% кредитного портфеля на конец 2012 года до 19% кредитного портфеля, что свидетельствует о хорошем уровне управления кредитным риском.

Объем совокупных обязательств Банка на 30 июня 2013 года составил 188,4 млрд рублей, увеличившись на 20% (156,7 млрд рублей на конец 2012 года). Основным источником фондирования по-прежнему являются средства клиентов, которые увеличились до 158,6 млрд рублей (+16%) как за счет средств физических лиц (+16%), так и юридических лиц (+17%). Также заметен значительный прирост выпущенных долговых ценных бумаг (+36%) в связи с размещением 3 и 4 серии Еврокоммерческих бумаг на общую сумму 71,8 млн долл. США.



Капитал 1 уровня увеличился до 16,6 млрд рублей (+33%) как за счет вливаний в капитал 1 уровня в объеме 4 млрд рублей, так и текущей прибыли. Уровень достаточности капитала 1 уровня в соответствии с подходом Базель 1 составил 8,6% (общего капитала – 12,1%), что значительно превышает нормативные показатели и свидетельствует о хорошем уровне капитализации.

Процентный доход Банка за 6 месяцев 2013 года составил 8,4 млрд рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход (до создания резервов) составил 2,6 млрд рублей (+34%). Чистые непроцентные доходы также возросли до 2,3 млрд рублей (+53%), в основном, за счет дохода от операций с ценными бумагами и комиссионных доходов. Финансовый результат деятельности Банка по итогам 1 полугодия 2013 года составил 140,2 млн рублей (+19%). Положительная динамика прибыльности Банка в первой половине 2013 года обусловлена ростом доходов от основной деятельности в соответствии с утвержденной стратегией.

Запас текущей ликвидности Банка сохраняется высоким. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, выполняются с большим запасом: Н2 «мгновенная ликвидность» – 72,77% при норме не менее 15%; Н3 «текущая ликвидность» – 111,05% при норме не менее 50%; Н4 «долгосрочная ликвидность» – 54,17% при норме не более 120%.

На 1 июля 2013 года филиальная сеть Банка представлена в 37 регионах Российской Федерации и насчитывает 153 точки: 25 филиалов, 100 дополнительных офисов, 20 операционных офисов, 6 операционных касс вне кассового узла и 2 представительства. За 1 половину 2013 года открыто 20 новых точек в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Тюмень, Иркутск, Самара, Саранск, Кемерово, Краснодар, Йошкар-Ола. Кроме того, в целях более оперативной работы с иностранными инвесторами и продвижения имиджа Банка на западном рынке, было открыто представительство Банка в Лондоне.

За прошедший отчетный период Банк продемонстрировал хорошие балансовые показатели и достойные результаты реализации долгосрочной стратегии развития. Во второй половине 2013 года Банк планирует дальнейшую диверсификацию бизнеса, расширение клиентской базы, укрепление рыночных позиций по основным стратегическим направлениям и рост показателей рентабельности.

