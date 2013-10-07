В Красноярске приступил к обслуживанию клиентов первый операционный офис БИНБАНКа

В понедельник, 7 октября 2013 года, в Красноярске приступил к обслуживанию клиентов первый операционный офис БИНБАНКа по адресу: г. Красноярск, пр-т Мира, зд.81 «Г».



«На сегодняшний день Красноярск – это активно развивающийся промышленный город, с населением высокого уровня дохода, современной инфраструктурой. В совокупности эти факторы дают мощный потенциал для развития розничного бизнеса банка. Также мы выделяем возможности сегмента малого и среднего предпринимательства. Мы готовы предложить широкий спектр надежных и высокотехнологичных продуктов и услуг. Неуклонно следуя нашей стратегии расширения региональной сети, в мае 2013 года было открыто дебютное отделение в Кемерово, открываем новые отделения и в Новосибирске, Томске, Барнауле, Иркутске. Всего в Сибирской региональной дирекции БИНБАНКа сейчас работает 21 офис и это еще не конечная цифра, до конца 2013 года будет открыто еще одно отделение в Красноярске», - отметил руководитель блока региональных дирекций Алексей Фарафонтов.



Операционный офис «На Мира/24» предлагает широкий спектр современных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск платежных карт, купля-продажа наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр. Корпоративные клиенты БИНБАНКа получат оперативный и качественный сервис по следующим видам услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, перечисление заработной платы сотрудникам на счета банковских карт и прочее.



В операционном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с его помощью все желающие в течение 24 часов в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, снять наличные со счета банковской карты любого банка-эмитента, пополнить наличными счет карты БИНБАНКа.





Режим обслуживания

Физических лиц:

Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

Сб.: 10:00 – 17:00

Вс.: выходной день



Юридических лиц:

Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00

Сб., Вс.: выходные дни



Более подробную информацию об услугах операционного офиса можно получить по телефону 8 (391) 259-59-50, 8 (391) 206-99-01 в Красноярске или в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

