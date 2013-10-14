В Москве приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис БИНБАНКа

В Москве приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис БИНБАНКа по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д.56/2.



«Дополнительный офис «Братиславский/77» стал 167 отделением БИНБАНКа. В рамках расширения сети мы планируем открыть еще 30 отделений до конца 2013 года, увеличив сеть до 200 отделений на территории России», - отметил директор департамента клиентского маркетинга Михаил Семиков.

Дополнительный офис «Братиславский/77» предлагает широкий спектр современных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск банковских карт, купля-продажа наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр.

В операционном офисе организована зона самообслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с их помощью все желающие в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, снять наличные со счета банковской карты любого банка-эмитента, пополнить наличными счет карты БИНБАНКа.



Режим обслуживания

Физических лиц:

Пн. – Пт.: 10:00 – 21:00

Сб.: 11:00 – 18:00

Вс.: выходной день



Подробную информацию об услугах операционного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).



