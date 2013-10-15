БИНБАНК отпраздновал новоселье дополнительного офиса «Гончаровъ» в Ульяновске

Во вторник, 15 октября 2013 года, в Ульяновске приступил к обслуживанию дополнительный офис нового формата БИНБАНКа по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 24.

«Мы активно расширяем и совершенствуем нашу сеть продаж. Офис «Гончаровъ/73» является тому подтверждением: светлое, просторное помещение, где наши клиенты могут получить весь спектр продуктов и услуг БИНБАНКа, а для самых юных посетителей мы предусмотрели детский уголок, где они могут провести время с пользой. Также в офисе на Гончарова 24 мы открыли первую библиотеку художественной и бизнес литературы для наших клиентов», - отметила Управляющий Средневолжской региональной дирекцией - управляющий Филиалом ОАО «БИНБАНК» в Ульяновске Маргарита Борисовна Коновалова.

Дополнительный офис «Гончаровъ/73» предлагает широкий спектр современных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск банковских карт, купля-продажа наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр. Корпоративные клиенты БИНБАНКа получат оперативный и качественный сервис по следующим видам услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, перечисление заработной платы сотрудникам на счета банковских карт и прочее.

В дополнительном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с его помощью все желающие в течение 24 часов в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи.



Режим обслуживания

Физических лиц:

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день

Юридических лиц:

• Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00

• Сб., Вс.: выходные дни



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить по телефону в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

