В Санкт-Петербурге приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис БИНБАНКа

В Санкт-Петербурге приступил к обслуживанию клиентов новый дополнительный офис БИНБАНКа «Комендантская площадь/78» по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантская площадь, д. 8, лит. А, пом. 14-Н.



«Сегодня мы открыли 12-й по счету офис БИНБАНКа в Санкт-Петербурге. В ближайшее время приступят к обслуживанию еще два допофиса. Мы неуклонно следуем стратегии расширения региональной сети. Так, к концу 2013 года мы планируем расширить сеть до 200 отделений на всей территории России. Дополнительный офис «Комендантская площадь/78» выполнен в новом формате, помещение просторное и светлое. Мы надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят высокий уровень сервиса и профессионализм сотрудников банка», - отметил управляющий Западной региональной дирекцией БИНБАНКа Микаил Татриев.



Дополнительный офис «Комендантская площадь/78» предлагает широкий спектр современных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск банковских карт, купля-продажа наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр.



В операционном офисе организована зона самообслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с их помощью все желающие в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, снять наличные со счета банковской карты любого банка-эмитента, пополнить счет карты БИНБАНКа.



Режим обслуживания

Физических лиц:

• Пн. – Пт.: 10:00 – 20:00

• Сб.: 11:00 – 17:00

• Вс.: выходной день



Подробную информацию об услугах операционного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

