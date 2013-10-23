В Ставрополе приступил к обслуживанию новый дополнительный офис БИНБАНКа

В Ставрополе приступил к обслуживанию третий дополнительный офис БИНБАНКа «Север/26», расположенный по адресу: г. Ставрополь, пер. Макарова, д. 28.

«Дополнительный офис находится в жилом районе города и является отделением шаговой доступности. Мы стараемся быть ближе к клиенту и делаем все для того, чтобы наши продукты и услуги были доступны жителям всего города», - отмечает руководитель блока региональных дирекций Алексей Фарафонтов.

Дополнительный офис «Север/26» предлагает широкий спектр современных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр.

В дополнительном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с его помощью все желающие 24 часа в сутки в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, получить информацию об остатке на счете карты, выпущенной БИНБАНКом.

Режим обслуживания:

Физических лиц:

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

