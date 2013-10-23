В Ставрополе приступил к обслуживанию новый дополнительный офис БИНБАНКа
В Ставрополе приступил к обслуживанию третий дополнительный офис БИНБАНКа «Север/26», расположенный по адресу: г. Ставрополь, пер. Макарова, д. 28.
«Дополнительный офис находится в жилом районе города и является отделением шаговой доступности. Мы стараемся быть ближе к клиенту и делаем все для того, чтобы наши продукты и услуги были доступны жителям всего города», - отмечает руководитель блока региональных дирекций Алексей Фарафонтов.
Дополнительный офис «Север/26» предлагает широкий спектр современных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр.
В дополнительном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с его помощью все желающие 24 часа в сутки в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, получить информацию об остатке на счете карты, выпущенной БИНБАНКом.
Режим обслуживания:
Физических лиц:
• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00
• Сб.: 10:00 – 17:00
• Вс.: выходной день
Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).
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